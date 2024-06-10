متى فرض الحج؟.. الأزهر يوضح أقوال العلماء في 5 تواريخ

نشرت صفحة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر «فيسبوك» فتوى توضح فيها الآراء المختلفة حول تاريخ فرض الحج، وذلك في إطار سعي الهيئة للإجابة على القضايا والمسائل الفقهية المتعلقة بهذه الفريضة الجليلة، والتي منها متى فرض الحج؟.

وأوضحت الفتوى أن أقوال العلماء في تاريخ فرض الحج تدور حول خمسة تواريخ، وهي:

1- قيل: فُرِضَ في السَّنة الخامسة من الهجرة.

2- وقيل: في السَّنة السادسة، وهذا هو المشهور.

3- وقيل: في السَّنة الثّامنة.

4- وقيل: في السَّنة التّاسعة.

5- وقيل: قبل الهجرة.

دار الإفتاء توضح رأيين راجحين

وأشارت دار الإفتاء إلى اختلاف ما ذهب إليه العلماء بخصوص متى فرض الحج، وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أنه لم تتفق كلمة العلماء على تحديد السنة الهجرية التي فُرضت فيها فريضة الحج، والأمر في ذلك واسع.

وأوضحت «أما عن السَّنَةِ الهجرية التي فُرضت فيها هذه الفريضة الجليلة؛ فهي محلُّ خلافٍ بين علماء المسلمين؛ فقد قيل: في سنة خمس، وقيل: في سنة ست، وقيل: في سنة تسع، وقيل: في سنة عشر».

ورجحت دار الإفتاء في الوقت ذاته تاريخين أو قولين للعلماء، وأشارت إلى أن الذي يظهر أنها فُرضت إما في السنة التاسعة، أو في السنة السادسة، ولم تتجاوز السنة التاسعة؛ فهي قطعًا إما فيها أو قبلها.