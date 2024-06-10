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السعودية تطلق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية.. اعرف التفاصيل

كتب:

منى السعيد
04:08 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
موسم الحج - صورة تعبيرية

موسم الحج - صورة تعبيرية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تفاصيل خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الجهة الحكومية في تمكين والاستفادة من العمالة الموسمية للمنشآت والأفراد الذين يرغبون في العمل خلال موسم الحج 1445، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

السعودية تكشف تفاصيل خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية

وفيما يلي، يعرض «الوطن» أبرز التفاصيل التي أعلنت عنها السعودية فيما يخص خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية التي أصدرتها لموسم الحج 2024، في السطور التالية

خدمة أجير الحج

وبحسب الوزارة، فأن خدمة أجير الحج، تتيح لأصحاب المنشآت إمكانية إصدار تصاريح عمل للمقيمين والمواطنين السعوديين للعمل بشكل مؤقت في بعض الوظائف التي ترتبط بموسم الحج الحالي.

وتتيح الوزارة للراغبين استعراضا للوظائف المتاحة والتقديم عليها، حسب رغبة المتقدم، موضحة أن تلك الخدمة تهدف للاستفادة القصوى من العمالة في المملكة السعودية، وتقليل الاعتماد على استقدام العمال من الخارج.  

وأضافت أن تلك الخدمة متاحة الكترونيًا عبر موقع الوزارة، موضحة أن عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة 924 منشأة، وأصدرت 11,715 تصريح.

خدمة التأشيرات الموسمية

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الثانية هي التأشيرت الموسمية وهي خدمة تتيح للمنشآت العاملة في موسم الحج في استقدام العمالة التي تحتاجها لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفة أنها عملت منذ وقت مبكر على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت نحو 42,853 تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في ‫موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.

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