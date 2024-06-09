طريقة تنزيل قناة الحج السعودية مباشر.. خلال دقائق بضغطة زر

تبث قناة الحج السعودية، من مكة المكرمة وتقدم تغطية حية لمختلف مناسك الحج بما في ذلك الوقوف بعرفة، وطواف الكعبة ورمي الجمرات وسعي الصفا والمروة، كما تبث القناة برامج دينية وثقافية متنوعة تتعلق بالحج والعمرة، ولذا ومع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، نقدم لكم تردد قناة الحج السعودية مباشر.

تردد قناة الحج السعودية مباشر

تتوفر قناة الحج السعودية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وإليك ترددات القناة على كل قمر:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الحج السعودية مباشر على عرب سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

كيف يمكنني ضبط قناة الحج السعودية؟

يمكنك مشاهدة قناة الحج السعودية على أي جهاز تلفزيون مزود باستقبال فضائي، ستحتاج إلى ضبط جهاز الاستقبال على التردد المناسب للقمر الصناعي الذي تستخدمه، وإليك خطوات ضبط تردد قناة الحج السعودية مباشر:

- النقر على زر القائمة الرئيسية في جهاز التحكم.

- النقر على زر الضبط والإعدادات.

- اختيار تبويب التركيب.

- كتابة تردد قناة الحج السعودية.

- بدء البحث.

- النقر على حفظ القناة الظاهرة على البحث.

ما البرامج التي تقدمها قناة الحج السعودية؟

تقدم قناة الحج السعودية مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك:

برامج التغطية الحية:

تبث القناة تغطية حية لمختلف مناسك الحج والعمرة على مدار الساعة.

برامج دينية:

تقدم القناة برامج دينية متنوعة تتناول مواضيع مثل الحج والعمرة، والفقه الإسلامي، والتفسير، والحديث الشريف.

برامج ثقافية:

تقدم القناة برامج ثقافية تتناول تاريخ الحج والعمرة، وتقاليده، ومعانيه.

برامج تعليمية:

تقدم القناة برامج تعليمية تُعلّم المسلمين كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بشكل صحيح.