وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة.. ويوجّه بالتصدي لمحاولات الغش

يتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول.

ضبط اللجان والتصدي للغش

ووجّه وزير التربية والتعليم، بضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والتصدي لأي محاولات غش، كما اطمأن الوزير على دخول الطلاب ووصل الأسئلة إلى اللجان من أعضاء الغرفة، إضافة إلى متابعة التفاصيل التي تخص بدء الامتحانات.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت «أوبن بوك»؛ إذ يؤدي 745 ألفا و86 طالبا بالصف الثالث الثانوي الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل 1981 لجنة على مستوي الجمهورية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات المراقبة، متصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها، والتأكد من وصول الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات تعيق الامتحانات، والتدخل السريع لحل أي مشكلة.