انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمحافظات اليوم.. 754 ألف طالب

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات قبل قليل، وسط انتشار أمني مكثف، إذ من المقرر أنّ يؤدي الطلاب والطالبات امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية في أول أيام مارثون الثانوية العامة، بينما بلغ عدد الطلاب المقيدين لحضور الامتحانات هذا العام نحو 745 ألفًا و68 طالبًا وطالبة، موزعين على 1981 لجنة في 27 محافظة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمحافظات، فضلًا عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر علمي علوم وأدبي ورياضيات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وسط تأمينات مكثفة من مديريات الأمن، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعب كافة علمي علوم، وأدبي، وعلمي رياضيات، اليوم، امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، يليها التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 وحتى 12:30 مساءً.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر، بدءًا من اليوم، وحتى السبت 20 يوليو المقبل، يتوسطها إجازة عيد الأضحى 2024 التي تستمر نحو 5 أيام في الفترة من السبت 15 وحتى الخميس 20 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، فإنّه يأتي كما يلي:

الاثنين 10 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية لجميع الشعب.

الأربعاء 12 يونيو: امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء لجميع الشعب.

السبت 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب.

السبت 29 يونيو: امتحان مادتي الفيزياء لشعبتي علمي ورياضة، والتاريخ لشعبة الأدبي.

الثلاثاء 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب.

السبت 6 يوليو: امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي علوم ورياضة، والجغرافيا لطلاب أدبي.

الأربعاء 10 يوليو: امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمي علوم، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب أدبي.

السبت 13 يوليو: امتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب علمي رياضة.

الأربعاء 17 يوليو: امتحان مواد الأحياء لطلاب علمي علوم، والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب أدبي.

السبت 20 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب علمي رياضة.