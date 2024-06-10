انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام البابل شيت اليوم

ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت «أوبن بوك»؛ إذ يؤدي 745 ألفا و86 طالبا بالصف الثالث الثانوي الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل 1981 لجنة على مستوي الجمهورية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات المراقبة، متصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها، والتأكد من وصول الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات تعيق الامتحانات، والتدخل السريع لحل أي مشكلة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

ويبدأ طلاب الثانوية العامة 2024 دخول اللجان الامتحانية، بداية من الساعة الثامنة والربع صباحا، لإجراء عملية التفتيش قبل دخول اللجان، من خلال العصا الإلكترونية، للكشف عن الإلكترونيات أو أي تليفونات محمولة، ودخول اللجان قبل الامتحان بـ10 دقائق، لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم، على أن يبدأ تسليم ورقة الأسئلة في الساعة التاسعة صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم، تتابع خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية، لمراكز توزيع الأسئلة، وأيضا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل إجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية.

تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول

وأشارت وزارة التربية التعليم، إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، داخل اللجان الامتحانية أو الملاحظين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، التي تصل للحرمان من الامتحان لمدة عامين.