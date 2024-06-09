وزير التعليم لـ«الوطن»: امتحانات الثانوية العامة ستكون منضبطة و«مفيش لجان ولاد أكابر»

ينطلق غداً ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت «أوبن بوك»، حيث يؤدى 745 ألفاً و86 طالباً الامتحانات فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية فى 1981 لجنة مؤمّنة ومراقبة بكاميرات على مستوى الجمهورية، ومتصلة بالغرفة المركزية لوزارة التعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها والتأكد من وصول الأسئلة وعدم وجود أى مشاكل تعيق الامتحانات، والتدخل السريع لحل أى مشكلة.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة دخول اللجان من الثامنة والربع صباحاً، لإجراء عملية التفتيش من خلال العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات أو أى تليفونات محمولة، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم، على أن يبدأ تسليم ورقة الأسئلة فى التاسعة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتميز بالانضباط، فقد تمّ أخذ عدة إجراءات لضبط الامتحانات هذا العام من خلال تأمين امتحانات الثانوية والأسئلة ووقف التحويلات ودقة التصحيح، متابعاً: «ستكون ثانوية عامة منضبطة».

وأضاف وزير التعليم، لـ«الوطن»: «تمّ اتخاذ عدة إجراءات لضبط امتحانات الثانوية العامة، ومن أهمها وقف التحويلات بين الطلاب وحوكمتها، وفقاً لشروط ومعايير، ومفيش لجان أكابر».

وتابع الوزير أنه تم تدوير العمال بالمدارس وإعداد فيديو توضيحى للطلاب لشرح كيفية الإجابة فى البابل شيت وكتابة البيانات وتظليل رقم الجلوس وتوضيح بعض النقاط الخاصة بالإجابة، فضلاً عن تغيير رؤساء اللجان واختيار رؤساء لبعض اللجان بطريقة معينة.

وأوضح أن عنوان الثانوية العامة هذا العام سيكون «الانضباط» بالامتحانات والتصحيح، مشيراً إلى أنه تم اختيار معلمين ممن درسوا المناهج، بالإضافة إلى أن الحل فى نموذج الإجابة للسؤال المقالى هذا العام سيكون وفق الخطوات وليس الخطوة النهائية.

وطمأن الوزير طلاب الثانوية العامة، قائلاً: «لا توجد أسئلة محيرة أو أسئلة تحتاج لتأويل بالامتحانات، وهناك لجنة من الخبراء وموجهون أوائل فى المادة لمراجعة نموذج الإجابة فى كل مادة قبل بدء التصحيح».

وأضاف: «فى حالة إقرار اللجنة أى أسئلة معقدة أو إجابات متشابهة فى امتحانات الثانوية العامة سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبَل اللجنة، واطمئنوا قرار اللجنة المختصة هو اللى هيمشى، وهى التى تقرر إجابة السؤال أو ما تتخذه، والأسئلة يتم سحبها من بنك الأسئلة، ويتم تغذية البنك كل عام وإضافة أسئلة جديدة، والامتحانات خالية من أى تعقيد أو تأويل».

وقال وزير التعليم إن هناك خطة مع وزارة الداخلية لتأمين الطلاب والمعلمين جيداً، وهناك تعليمات بعدم وجود أى تجمعات أمام المدرسة نهائياً، بالإضافة إلى أنه تم تدريب رؤساء اللجان جيداً على كيفية التصرف مع أى أحداث تحدث خلال فترة الامتحانات، مؤكداً أن هناك توجيهات لرؤساء اللجان والمراقبين، وخاصة فى اللجان التى شهدت شغباً من قبل.

وقال: «يتعامل مع الطالب كأنه ابنه أو أخوه، ولو حدث أى سوء سلوك من جانب الطالب يتم رصده والتحقيق مع الطالب فيما تم رصده، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى تجاوزات، فلا بد من الالتزام بالسلوك المنضبط باللجان الامتحانية وعدم التجاوز مع الملاحظ، وأى تجاوز يتم اتخاذ إجراء قانونى».

ورداً على سؤال: هل سنشهد هذا العام مجموع 100% فى الثانوية العامة؟، قال: «لا نستطيع أن نحكم أو نقول إنه لا يحصل أى طالب على 100% فى الثانوية العامة، ولكن نقول سيحصل كل طالب على حقه كاملاً، فأسئلة امتحانات الثانوية العامة 30% للمستوى البسيط و40% متوسطة و30% للمستويات العليا».

وأضاف أن الطالب سيحصل على كل درجة مستحقة له، و«مش هناخد درجات من الطلاب علشان مايحصلوش على الدرجات النهائية، فكل طالب سيحصل على حقه ودرجاته كاملة وفقاً لمستواه».

ووجَّه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلاً: ثقوا فى قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، ابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعى أو أى وسائل تشتيت أخرى، مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح فى الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقاً بمجرد النجاح فى الامتحانات».

وتابع: «اعلموا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة»، وطالبهم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التى تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، وتهدف من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.