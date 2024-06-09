وزير التعليم يتحدى «الغشاشين» في امتحانات الثانوية: «مستحيل تسريب الأسئلة»

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة بشكل كامل، ومن المستحيل تسريبها قبل بدء الامتحان، مشيرًا إلى أنّ الأسئلة توضع داخل صناديق محكمة وتراقب من الجهات المعنية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في حواره مع «الوطن»: «من المستحيل تسريب ورقة واحدة من أسئلة امتحانات الثانوية العامة».

خطة الوصول للغشاشين

وتابع الوزير أنّ إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني، تتضمن تركيب كاميرات مراقبة بجميع اللجان وصيانتها جيدًا، بالإضافة إلى العصا الإلكترونية، والمرور على الطلاب من مختصين مدربين على كيفية استخدام التقنيات الحديثة.

واختتم بالإشارة إلى أنه في حالة اكتشاف أي جهاز محمول أو أجهزة إلكترونية مع الطلاب باللجان سيتم محاسبة المسؤولين عن العصا.