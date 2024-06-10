رسالة مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة مهمة وعاجلة لطلاب الثانوية العامة عبر موقع «الوطن» تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي مادتي التربية الدينية والوطنية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وقال وزير التربية والتعليم إن رسالته لطلاب الثانوية العامة هي: «ذاكروا أنتم أولادنا ونجاحكم نجاحنا لكن لا بد من الانضباط باللجان، نحن فعلنا كل شيء من أجل راحتكم، ومن أجل أن تخوضوا امتحانات نزيهة وعادلة وآمنة، بعيدا عن التوتر وتحميل أنفسكم فوق طاقتها، اطمئنوا كل طالب سيحصل على حقه كاملا».

ووجّه وزير التعليم رسالة للمعلمين والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قائلا: «الطلبة ولادكم واخواتكم لا بد من مراعاة الحالة النفسية للطلاب وعدم توترهم وتهيئة الجو لهم أثناء الامتحان وضبط اللجان الامتحانية».

وتابع: «وأقول لأولياء الأمور، متضغطوش على ولادكم، أولادكم أهم من أي حاجة تانية، النجاح في الحياة مش متوقف على النجاح في الثانوية العامة، أخيرا أقول للطلاب وأولياء الأمور الثانوية العامة هذا العام مختلفة عن جميع الأعوام هناك مجهودات كبيرة».

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم، إذ يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية 22 يونيو الجاري.