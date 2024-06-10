«10 مقرات».. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في الغربية 23 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن مواعيد وأماكن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.

وأوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية يوم 23 يونيو الجاري.

مقار تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إلى أن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 يستمر لمدة 15 يوما، حيث تم توفير 10 مقرات لتلقي التظلمات.

وأكد «حسن» تلقي طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية بالغربية في الأماكن التالية:

- إدارة شرق طنطا التعليمية في مدرسة محلق المعلمين الإبتدائية بشارع سعيد.

- إدارة غرب طنطا التعليمية في مدرسة ديوان إدارة غرب طنطا بشارع النحاس.

- إدارة شرق المحلة التعليمية في مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات شارع شكري القواتلي.

- إدارة غرب المحلة التعليمية، مدرسة عبد الحي خليل الإعدادية، الشون.

- إدارة السنطة التعليمية، مدرسة السنطة الإعدادية بنات.

- إدارة زفتى التعليمية، مدرسة السكري إعدادية بنات.

- إدارة سمنود التعليمية، مدرسة القاضي بكار، الابتدائية.

- إدارة قطور التعليمية، إدارة قطور التعليمية.

- إدارة بسيون التعليمية، مسرح ديوان عام الإدارة التعليمية.

- إدارة كفر الزيات التعليمية، مدرسة الحديثة الابتدائية.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالغربية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن أولياء الأمور عليهم تقديم طلبات التظلمات إلى الأماكن التابعة لها، ودفع الرسوم والمقدرة بـ35 جنيها، وتم توزيع الاماكن بهدف تيسير التظلم على أولياء الأمور.

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأسبوع الماضي بنسبة 83%، وتم إعلان النتيجة وإرسال نسخة منها إلى المدارس، بهدف إطلاع الطلاب والطالبات عليها، والحصول على نسخة منها.