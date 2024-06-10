موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية.. يحتفل به المسلمون خلال أيام

تعتمد العديد من الدول على توقيت مكة المكرمة لتحديد موعد العيد ووقفة عرفات، ما يدفعهم للتساؤل عن موعد عيد الأضحى 2024 السعودية أعلنت المحكمة العليا في المملكة، أنّ الجمعة 7 يونيو أول أيام ذي الحجة، الذي يحدد مواقيت الحج وعيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2024 السعودية

كانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت الجمعة 7 يونيو هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة، الذي يحدد بناءً عليه مواعيد الحج وعيد الأضحى 2024 السعودية المبارك، ويكون السبت 15 يونيو هو يوم الوقوف عرفة، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى الأحد 16 يونيو الحالي.

دول تعتمد موعد عيد الأضحى 2024 السعودية

وتعتمد العديد من الدول والمجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم على قرار السعودية بشأن رؤية هلال شهر ذي الحجة، نظرًا لأنها تعتبر بلد الحج الرسمي. ويتم بناءً على ذلك تحديد موعد وقوف عرفة، الذي يُعتبر الركن الأهم في مناسك الحج.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أعلنت موعد إجازة عيد الأضحى 2024 السعودية بالقطاع الخاص وغير الربحي، وتستمر لمدة 4 أيام، ووفقًا للمنشور على «إكس» تبدأ الإجازة يوم عرفة، والذي يصادف يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يجب الأخذ في الاعتبار حالات التداخل المشتملة في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل.