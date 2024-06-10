«الإفتاء» توضح فضل يوم النحر في الحج.. والأعمال المستحبة فيه

يوم النحر في الحج له فضل كبير على المسلمين وذلك لما شُرع فيه من مناسك وعبادات ولما يحويه من طاعات وقربات، ويطلق عليه «يوم الحج الأكبر»، وذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: «وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»، وتتركز أعمال الحج في هذا اليوم الفضيل على رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة.

يوم النحر في الحج

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ يوم النحر في الحج، اختلف الْعُلَمَاءُ في تسميته وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يوْمُ النَّحْرِ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَعْمَالِ النُّسُكِ تقَعُ فِيهِ، فيضم يوم النحر، نسك رمي جمرة العقبة، إذ إنّ الجمرات ثلاث، وفي يوم النحر تُرْمَى واحدة فقط وهي أقرب الجمرات إلى مكة وتُسَمَّى جمرة العقبة الكبرى، فترمي فيها بسبع حصيات متعاقبات، وذبح الهدي، إذ يذبح الحاج هديه وهو واجب على القارن والمتمتع، وحلق الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة.

فضل يوم النحر

وأضافت «الإفتاء» عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، أنّ يوم النحر في الحج يتضمن رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاث إذا فعل المِحرم منها اثنين كان متحللا تحللا أصغر، فيحل له كل شيئا من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالثالث منها كان متحللا التحَلل الأكبر فيحل له النساء أيضًا، فلو رمى الجمرة وحلق أو قصر، جاز له أن يلبس ما يشاء من المباح وأنّ يتعطر، وأنّ يطوف بمكة بهذه الهيئة.

أعمال يوم النحر لغير الحاج

ولفتت «الإفتاء» إلى أنّ أعمال هذا اليوم المبارك لا يجب فيها الترتيب، وإنّ كان مستحبًا لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أنّ غير الحاج يسن له في هذا اليوم الأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».