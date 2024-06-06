«الإفتاء» توضح أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج (فيديو)

أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج من الأمور التي تهم كلّ مسلم لن يقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام، إذ إنّ يوم النحر من الأيام التي لها فضل كبير على المسلمين، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وأحد أيام عيد الأضحى المبارك، ويأتي بعد يوم عرفة ويوم العيد يليه، في هذا اليوم، ويذبح المسلمون الأضحية تعبيرًا عن تقديرهم وامتنانهم لله، عز وجل.

أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج

وعن أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج، قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ هناك كثيرا من الأفعال التي يمكن للمسلم غير الحاج أن يقوم بها يوم النحر، ومن هذه الأفعال:

الذبح وتوزيع اللحوم: يمكن للمسلمين الذبح وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين والأقارب والأصدقاء كتعبير عن التضحية والشكر لله.

صلاة العيد: تأدية صلاة العيد في صباح يوم النحر، وهي صلاة جماعية يشارك فيها المسلمون في المصليات أو الميادين العامة.

زيارة الأقارب والأصدقاء: يعتبر يوم النحر فرصة لتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأصدقاء؛ لتعزيز العلاقات الاجتماعية.

الصدقات: يُشجع المسلمون على إعطاء الصدقات في يوم النحر لمساعدة المحتاجين وإدخال البهجة على قلوبهم.

الأعمال الخيرية: يمكن المشاركة في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدة للمحتاجين في هذا اليوم المبارك.

يوم النحر

وخلال الحديث حول أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج، أوضحت الإفتاء أن يوم النحر له فضلٌ كبيرٌ؛ لِمَا شُرع فيه من مناسك وعبادات، ولمَا يحفل به من طاعات وقربات، ومن فضل يوم النحر أنه يطلق عليه «يوم الحج الأكبر»، فهو المراد في قول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ ، وسمي بذلك؛ لكثرة أعمال الحج فيه.

ولفتت الإفتاء فيما يخص أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج إلى أنّ غير الحاج فيسن له في هذا اليوم الأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].