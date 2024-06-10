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مراجعة نهائية في الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024.. سؤال وجواب

كتب:

سارة شوقي
10:49 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
مراجعة نهائية في الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024

مراجعة نهائية في الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم، بالمواد غير المضافة للمجموع من بينها مادة التربية الوطنية، والتربية الدينية، ويؤدي الطلاب الأربعاء المقبل مادة الاقتصاد والإحصاء.

مراجعة نهائية في الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024

ونستعرض خلال التقرير التالي مُلخصا لمادة الاقتصاد، وتُعد مادة الاقتصاد من المواد غير المُضافة للمجموع، لذا يحرص الكثير من الطلبة مذاكرة المواد الأساسية حتى اقتراب موعد امتحان هذه المادة لأنّها تتطلب النجاح فقط .

 

وقدم أستاذ أحمد أسامة، مدرس مادة الاقتصاد، ملخصًا يشمل تدريبات نظام البابل شيت الخاص بليلة الامتحان وأسئلة بإجابتها، إضافة إلى امتحانات السنوات السابقة بالإجابات.

 

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