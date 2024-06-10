«تعليم المنوفية»: لم نرصد أى شكوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

تابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 من داخل غرفة العمليات الرئيسة بديوان المديرية، وسط تواصل دائم بغرف العمليات بالوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر.

لا شكوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرف العمليات لم ترصد أو تستقبل أيى شكوى من الطلاب والمراقبين حتى هذه اللحظة في الثانوية العامة، مشيرا إلى الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان.

توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

وأضاف «الفولي»، أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات إلكترونية، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، إضافة إلى عدم السماح بدخول المحمول للطلاب وجميع العاملين المنتدبين باللجان ماعدا رؤساء اللجان فقط، مؤكداً التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء.