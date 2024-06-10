توزيع زجاجات مياه على طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بالغربية

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة الغربية، وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية وتجهيز اللجان بهدف توفير المناخ المناسب لاداء الطلاب والطالبات الامتحانات.

دعوات أولياء الأمور

وشهدت اللجان تواجد الطلاب والطالبات برفقة أولياء الأمور مبكرا وسط دعوات من قبل الأمهات بالدعوة لهم «ربنا يوفقهم»، فيما وزع بعض أولياء الأمور زجاجات مياه الشرب على الطلاب والطالبات قبل لحظات من دخول اللجان وذلك في إطار العمل على مساعدتهم على التركيز مع انطلاق ماراثون الامتحانات الثانوية.

توفير المناخ المناسب

وعبر أولياء الأمور عن سعادتهم من أعمال تنظيم دخول الطلاب والطالبات اللجان، والتجهيزات اللازمة داخل اللجان من أثاث وفرش ومراوح، وذلك بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات إلى جانب رفع كافة الاشغالات بمحيط اللجان ما يضمن سير الامتحانات بصورة طبيعية.

يذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية 113 لجنة، حيث يؤدي الامتحانات 40 ألفا 661 طالبا وطالبة، وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن كل اللجان تم الإنتهاء من كافة التجهيزات بها مبكراً.