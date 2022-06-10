منح دراسية أمريكية مجانية في 9 جامعات لطلاب الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الجامعات التي توفر منح دراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجديد، حيث وضحت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أيضاً التخصصات المتاحة للحصول على منح دراسية بها.

1-الجامعة الأمريكية بالقاهرة

-إدارة الأعمال والاقتصاد – الصحافة – العلوم – علوم الحاسب

2-جامعة القاهرة

أولا: كلية الهندسة

-هندسة الطاقة الكهربية - الهندسة المدنية والبنية التحتية

-هندسة المياه – هندسة الطاقة المستدامة

-هندسة اتصالات وحاسبات

-هندسة الميكاترونيكس

ثانيا: كلية العلوم

التكنولوجيا الحيوية

ثالثا: كلية الزراعة

التكنولوجيا الحيوية- الزراعة العالمية تخصصات: الزراعة العضوية – الزراعة التجارية- المجتمعات الريفية - علوم الغابات – تكنولوجيا تصنيع الغذاء.

رابعا: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

الحاسبات والذكاء الأمن السيبراني- المعلوماتية الحيوية والحاسبات- هندسة برمجيات- علوم البيانات لأنظمة المعلومات.

3-جامعة عين شمس

أولا: كلية الهندسة

-الهندسة المدنية والبنية التحتية / تخصص هندسة مياه – هندسة الطاقة والطاقة المتجددة.

-هندسة الاتصالات – هندسة العمارة والعمران البيئي.

ثانيا: كلية العلوم

جيوفيزياء البترول- المواد ومواد النانو – التكنولوجيا الحيوية التطبيقية – الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية.

ثالثا: كلية الحاسبات والمعلومات

تكنولوجيا نظم المعلومات الحيوية - الأمن السيبراني - هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعي

رابعا: كلية التمريض

برنامج التمريض باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة

4-جامعة الإسكندرية

أولا: كلية الهندسة

هندسة الغاز والبتروكيماويات – هندسة الشواطئ ومنصات البترول- الهندسة المدنية والبيئية تخصص مياه – الهندسة الحيوية الطبية

ثانيا:كلية العلوم

التكنولوجيا الحيوية - صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة – جيولوجيا البترول

5-جامعة أسيوط

أولا: كلية الهندسة

هندسة الميكاترونيكيس والروبوتات - هندسة التشييد وإدارة المشروعات – الهندسة الطبية

ثانيا: كلية الحاسبات والمعلومات

نظم المعلومات الحيوية – هندسة البرمجيات- أمن الحاسبات

6-جامعة المنصورة

أولا: كلية الهندسة

هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة- الهندسة الطبية والحيوية- هندسة الإتصالات والحاسبات – هندسة الميكاترونيكس

ثانيا: كلية الحاسبات و المعلومات

نظم المعلومات الحيوية- هندسة البرمجيات – الذكاء الإصطناعى

ثالثا: كلية العلوم

التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها – جيولوجيا التعدين – البتروكيماويات

رابعا: كلية الزراعة

نظم التغذية

خامسا: كلية التمريض

برنامج التمريض بنظام الساعات المعتمدة – الدراسة باللغة الإنجليزية

7- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

أولا: كلية الهندسة

هندسة الطاقة المتجددة – هندسة إلكترونيات وتكنولوجيا النانو – هندسة الإصالات والمعلومات – ىالهندسة البيئية (المياه – التربة – إدارة المخلفات – تلوث الهواء).

الهندسة البيئىة (المياه –التربة- إدارة المخلفات وتلوث الهواء).

ثانيا: كلية العلوم

علوم المواد- العلوم الطبية والحيوية - علوم النانو

8- جامعة بدر بالقاهرة

كلية التمريض (الدراسة باللغة الإنجليزية و بنظام الساعات المعتمدة) - كلية العلوم الإنسانية تخصص صحافة.

9- جامعة العلمين الدولية

كلية الصحة العامة.