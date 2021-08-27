عميد «صيدلة العلمين»: «عندنا أجهزة مشفنهاش في جامعات أمريكية وأوروبية»

أكدت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميد كلية الصيدلة بجامعة العلمين الأهلية الجديدة، أن تدشين الجامعات الأهلية يعد أحد أهم توجهات الدولة لتطوير التعليم الجامعي في مصر، موضحة أن الجامعة مجهزة بقاعات دراسية ومعامل وأجهزة على أحدث طراز وأعلى مستوى.

تفاصيل برنامج الدكتور الصيدلي

وأضافت إسماعيل خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولي، تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، أن جامعة العلمين الجديدة تتميز ببرامج بينية تعتمد على تداخل التخصصات المختلفة، وبرامج جديدة يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث طرحت الجامعة برنامج «الدكتور الصيدلي»، والذى يستغرق 6 سنوات، بواقع 5 سنوات تعليم أكاديمي، وسنة امتياز.

تدريب ميداني للطلاب في سنة الامتياز

وتابعت عميد كلية الصيدلة جامعة العلمين الأهلية الجديدة، أن الطالب يحصل على تدريب ميداني في المستشفيات والصيدليات خلال سنة الامتياز، حيث أن البرنامج مصمم لإعداد صيدلي إكلينيكي مؤهل ومدرب على تقديم الرعاية الصحية للمريض ومتابعته في المستشفيات والصيدليات: «عندنا أجهزة مشفنهاش في جامعات أمريكية أو أوروبية، أي حاجة عاوزنها ومحتاجينها للطلاب بنطلبها تجيلنا، مثل الأجهزة والكيماويات»، مشددة على أن مبنى 2 بالكلية سيحتوي على مركز للأبحاث، وهو عبارة عن مبنى دراسات كبير لخدمة المجتمع وزملائنا في الجامعات الحكومية.

وأكدت، أن الجامعة مرتبطة بشراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعات مع أمريكا وكندا قيد التوقيع: «نتعاون مع جامعة نورث ويسترن في مجال التدريب، وجامعة كاليفورنيا وجامعة في جورجينيا للدراسة 3 سنوات في جامعة العلمين، و3 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتواصل مع جامعة ألبرتا الكندية حتى نوقع معها اتفاقية بالدراسة 3 سنوات في جامعتنا و3 أخرى دراسة هناك».