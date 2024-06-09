شروط الحصول على منح دراسية في الخارج مجانا لعام 2024.. جهز أوراقك

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، عن بعض المنح المجانية للدراسة في الخارج في عدد من الدول الأجنبية، كالمجر واليابان وغيرها، للطلاب المصريين الراغبين في الحصول على منح دراسية في الخارج مجانا لعام 2024.

منح دراسية مجانية 2024 للمصريين

وكشفت الإدارة المركزية للبعثات عن منح دراسية مجانية 2024 للمصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والمقدمة من عدة دول لبرنامج دراسة البكالوريوس، وفي أي من التخصصات والمجالات في «الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي»، وكذا في أي مجال من مجالات «الطب وطب الأسنان والصيدلة».

كيف احصل على منحة دراسية مجانية

كما يمكن مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الرابط: (اضغط هنا).

الدراسة في الخارج مجانا

وأكدت لإدارة المركزية للبعثات، أن الدراسة دون أي نفقات من البعثات، بالإضافة إلى توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية، كما تشمل المنحة حق الدارس في الخدمات الصحية الأساسية، ويحصل أيضًا على بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهابًا وعودة.

شروط التقدم لمنح دراسية مجانية خارج مصر

وللحصول على منحة للدراسة بالخارج مجانًا، يجب أن تتوافر في الطالب، شروط التقدم لمنح دراسية مجانية خارج مصر، وهي كالتالي:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة في 1/9/2024.

- أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- ألا يكون قد تم حصوله على منحة من قبل.