«الإسكان»: تنفيذ 100 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» في حدائق العاصمة

أجرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهما المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسؤولو الجهاز.

وفي مستهل الزيارة، اطَّلع مسؤولو الإسكان على عرضٍ عن الموقف التنفيذى والمالى لقطاع الإسكان لمحور محدودي الدخل ومحور متوسطي الدخل من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم ويجري تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية بمساحات 75م2 و 90م2 و 110م2و 120م2، وتم عرض نسب الإنجاز للمشروعات، وما يقوم به الجهاز لدعم الشركات لتعظيم الاستفادة من الوحدات وتسليمها لحاجزيها كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف وزراعة، وتوفير عدادات المياه والكهرباء وتوقيع البروتوكولات اللآزمة مع شركة الغاز.

وعقب ذلك، انتقلت رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» من إسكان محدودى الدخل والإسكان المتوسط والإسكان الأخضر من مواقع العمل بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة.

وخلال الجولة، تفقد مسؤولو الإسكان المواقع، وتجولوا بعددٍ من الوحدات السكنية من الداخل، ومنها بعض الوحدات التي جرى تأثيثها كنموذج، للتأكد من أنّ المساحات مؤهلة لمعيشة أسرة بكامل احتياجاتها.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، على الاهتمام بمستوى الجودة والتشطيبات الداخلية والخارجية، مشددة على استكمال الأعمال بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بتلك المواصفات، وأشادت بالاهتمام بوجود مداخل ببعض العمارات مجهزة لذوي الهمم في الصعود إلى الوحدات السكنية.

وشدد المهندس أمين غنيم، على أن يتم إنجاز الخدمات اللازمة للمناطق السكنية من مدارس وحضانات ومراكز طبية ومحال تجارية، وسرعة إنجاز أعمال المرافق والطرق والغاز والكهرباء والمياه والزراعة، حتى يتسنى لمستلمي الوحدات الإقامة بها فور الإستلام، إلى جانب التأكيد على تذليل أي معوقات تواجه الشركات لاستكمال الأعمال، وتوفير الخامات اللازمة والمعدات والعمالة المطلوبة بمواقع العمل لسرعة إنجاز الأعمال، والمتابعة المستمرة من المسؤولين بالجهاز لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنّ تلك المناطق الجارى العمل بها تشتمل على الخدمات التي تشجع السكان على الإقامة بالمدينة، مثل المدارس والملاعب والمراكز الطبية والحضانات والمحال التجارية والمخابز، مؤكدا الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وعمل الصيانة الدورية لها حتى تكون متنفسا للسكان.