أسعار الكتاكيت اليوم 10-6-2024 في الأسواق.. «الأبيض» بـ24 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 10-6-2024، في بورصة الدواجن، استقرارا في بعض الأنواع، إذ سجل الكتكوت البلدي ما بين 6 لـ7 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم، في بورصة الدواجن، وخلال السطور التالية، «الوطن»، أسعار الكتاكيت اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض 24 جنيها.

- فيما تراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 لـ16 جنيها.

- بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 لـ8 جنيهات.

- تراوح سعر كتكوت الروزي بيور ما بين 16.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر

- وقد تراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16.5 جنيه.

- وتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 جنيها.

- بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 19 لـ20 جنيها.