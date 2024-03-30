سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-3-2024

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 30 مارس 2024، في مصر في بورصة الدواجن، استقراراً ملحوظاً، لعدد كبير من مختلف الأنواع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 إلى 33 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 30-3- 2024 في بورصة الدواجن بالنسبة للعديد من الأنواع المختلفة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 إلى 33 جنيها.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 12 جنيه إلى 13 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 7.75 جنيه.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 9 جنيه إلى 10 جنيهات.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها.