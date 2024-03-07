تراجع كبير في سعر الكتكوت اليوم.. وشعبة الدواجن: ترقبوا انخفاضات أخرى

قال رئيس شعبة الدواجن، عبد العزيز السيد، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا كبيرا بعد قرار البنك المركزي المصري أمس، بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، إذ يعتمد عليه أسعار الكثير من السلع على رأسها الأعلاف، والسلع الاستيرادية.

تراجع كبير في أسعار الأعلاف

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شهدنا اليوم انخفاضا كبيرا في سعر الذرة الأوكراني لتسجل 10.5 ألف جنيه، البرازيلي 12.5 ألف جنيه، الصويا بروتين 46% 27 ألف جنيه، الصويا بروتين 44% 26 ألف جنيه، وأما عن العلف فتراوح سعره بين 25900 جنيها و27900 جنيها».

استقرار ملحوظ في أسعار الدواجن

وأشار إلى أن أسعار الدواجن اليوم الخميس تتراوح بين 88 حتى 90 جنيها في المزرعة، تباع بأقصى سعر بين 98 حتى 100 جنيه للمستهلك النهائي، وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الساسو نحو 107 جنيهات في المزرعة تصل للمستهلك بأقصى سعر 115 حتى 118 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 115 جنيها تصل للمستهلك بسعر 125 حتى 127 جنيها.

تراجع في سعر الكتكوت

وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا في سعر الكتكوت نحو 6 جنيهات، ليسجل اليوم 26 جنيها، مع استقرار في أسعار البيض بمختلف أنواعه، متوقعا تراجعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع بداية طرح بيض الدورات الجديدة المعتمدة على الأعلاف التي انخفض سعرها.

شعبة الدواجن ترحب بقرار البنك المركزي

وبشأن اتجاهات البنك المركزي المصري نحو توحيد سعر الصرف، أوضح رئيس شعبة الدواجن، أنه سيجرى العمل على انضباط الأسواق، وانخفاض سعر السلع الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، مع ضرورة الاهتمام بالسلع الأساسية عن الترفيهية.

وناشد السيد بالاتجاه إلى الاهتمام بالسلع الأساسية والابتعاد عن الترفيهية في ظل تلك التحديات التي تحاول الدولة جاهدة أن تخطوها، لتستقر أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ويبدا المواطن الشعور بالفروق والتحركات الإيجابية، وإن كانت بنسب بسيطة.