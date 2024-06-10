«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة بتسجيل فروعها

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية إحكام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بسرعة تسجيل الفروع التابعة لها بمصلحة الضرائب، والحصول على شهادة تسجيل فرع وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشآت فقط، وعدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.

تحقيق العدالة الضريبية بين الممولين

وأوضحت أنّ المصلحة مستمرة في متابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها، وفق القواعد القانونية المقررة، لتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، بما يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة، مشيرة إلى أنّ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم في تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى التزام الممولين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بوضع شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، علما بأنّ شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق، وعدم الالتزام بتسجيل الفروع يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويُعرّض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبة.

وأوضحت أنّ التزام المنشآت بتسجيل الفروع التابعة لها في المصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.