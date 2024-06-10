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برنامج الأغذية العالمي يعلن إيقاف مساعداته إلى غزة لدواعٍ أمنية

كتب:

نرمين عفيفي - عمرو حسني
11:05 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
الرصيف البحري الأمريكي

الرصيف البحري الأمريكي

أعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي، إيقاف المساعدات المقدمة عبر الرصيف الأمريكي لقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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بقلم نرمين عفيفي - عمرو حسني