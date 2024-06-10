برنامج الأغذية العالمي يعلن إيقاف مساعداته إلى غزة لدواعٍ أمنية

أعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي، إيقاف المساعدات المقدمة عبر الرصيف الأمريكي لقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.