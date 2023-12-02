بالأرقام.. حصيلة الأسلحة التي زودت بها أميركا الاحتلال الإسرائيلي لضرب غزة

كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن أبرز الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة بها إسرائيل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة لم تفصح في بيان من قبل عن أعداد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.

فيما فتحت أمريكا جسر جوي للذخائر بمئات الملايين من الدولارات، وصل تل أبيت على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

فما أبرز الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل؟

- قنابل خارقة للتحصينات مزودة برؤوس حربية «بي إل يو-109».

- 15 ألف قنبلة.

- 57 ألف قذيفة مدفعية.

- 5 آلاف قنبلة Mk82.

- 5400 قنبلة Mk84.

- 100 قنبلة GBU-39.

- 3 آلاف قنبلة JDAM.