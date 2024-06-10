إصابة طالب بوعكة صحية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

شهدت مدرسة علي عبد الشكور بمدينة كفر الشيخ، إصابة طالب بوعكة صحية أثناء أداء امتحان مادة التربية الدينية، في أول يوم امتحانات الثانوية العامة 2024، ونُقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل إصابة طالب بوعكة صحية

واستقبلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من رئيس لجنة الامتحانات بمدرسة علي عبد الشكور، يفيد بتعرض طالب لوعكة صحية أثناء أداء امتحان مادة التربية الدينية، ليجري إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بذلك والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ومرفق الإسعاف بكفر الشيخ لنقل الطالب.

ووفقاً لمصدر طبي مسؤل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإنّ مستشفي كفر الشيخ العام، استقبلت منذ قليل أول حالة إصابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 لطالب يدعي «ف.م.إ»، 18 عام، طالب ثانوية عامة، كان يؤدي الامتحانات بلجنة مدرسة علي عبد الشكور.

إصابة طالب بحالة قيء

وأكد المصدر، أنّ الطالب أُصيب بحالة قيء، وأنّه يجري التعامل معه من قبل الفرق الطبيبة باستقبال مستشفي كفر الشيخ العام، وحالته الطبية مستقره.

ويؤدي 25 ألفاً و414 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بمحافظة كفر الشيخ، أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادتي «التربية الدينية، والتربية الوطنية»، بـ76 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.