«الإنتاج الحربي»: السيارة الجديدة تحمل اسم «كيوت qute».. وستعمل بـ«البنزين والغاز»

قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنَّ السيارة الخفيفة الجديدة التي تسعى وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، لتصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص ستعمل بمحرك نظام ثنائي مزدوج «بنزين وغاز طبيعي».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، في تصريحات له قبل قليل، أن السيارة الجديدة ستحمل اسم «كيوت qute».

وأوضح أنَّ مصنع 999 الحربي بصدد تجهيز خط الإنتاج المطلوب لتصنيع المركبة كيوت، وإجراء الصيانة الدورية والمعايرة لمعدات وأدوات الإنتاج.

توجيهات رئاسية

وأشار إلى أنَّ العمل على تصنيع تلك السيارة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، والعمل على توطين مختلف الصناعات دعمًا لخطط الدولة.

ولفت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة القطاع الخاص، والاتفاق على الخطوات التنفيذية لخروج المركبة للنور في الفترة المقبلة.

وأشار لتوقيع عقد تعاون بين مصنع 999 الحربي وشركة القطاع الخاص بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، في ضوء خطوات تصنيع تلك المركبة الخفيفة.

وشدد على حرص الوزارة للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

التعاون مع القطاع الخاص

ولفت إلى أنَّ مصنع 999 الحربي يعد من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة وتجميع المركبات بأنواعها وتضم خطوط إنتاج مجهزة بمعدات وماكينات تعمل وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية ولديها خبرات وكفاءات بشرية تؤهلها لتنفيذ التزاماتها فيما يخص إنتاج المركبات وأجزائها موضوع هذا العقد وفقاً للمواصفات الفنية وقواعد عمليات التشغيل ومعايير الجودة المطلوبة.