«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

أكّد مصدر بغرفة علميات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2024، رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان التربية الوطنية عبر جروبات الغش علي تليجرام والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية للتحقق منها والتأكد من صحتها.

امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَه في حالة التأكّد من صحة الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة التربية الوطنية للثانوية العامة 2024 عبر تليجرام، سيتمّ التوصل إلى المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش وضبط المسئولين فوراً لتطبيق العقوبات عليهم.

وتابع المصدر أنَّ عقوبات الغش تصل للحرمان من الامتحان من عاميين والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات.