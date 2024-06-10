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وزير التعليم يشدد على التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة في امتحانات الثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
11:05 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة وعاجلة لرؤساء اللجان في أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2024، بالكشف على فاعلية الكاميرات، ومحاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري.

الإبلاغ عن أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة

ووجه الوزير خلال متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بإبلاغ غرفة العمليات المركزية في حالة حدوث أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة امتحانات الثانوية العامة، للتعامل الفوري معها، مؤكدًا على تقييم مديرى المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

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