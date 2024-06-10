محافظ شمال سيناء: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، انتظام امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية العامة في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى مدن المحافظة.

وأكد المحافظ، انتظام امتحان التربية الدينية والتي يؤديها طلبة الشعبة العامة في مختلف اللجان، مشيرًا إلى انتظام اللجان وتواجد الملاحظين والمراقبين.

وأضاف المحافظ، أن 4 آلاف و279 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات موزعين على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة في العريش، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها.

ولفت المحافظ إلى تجهيز اللجان الإمتحانية بكافة الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.

التصدي لمحاولات الغش

وشدد المحافظ على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع الغش، وإحالة أي حالة غش بواسطة الطالب أو الملاحظ إلى التحقيق وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن اللجان الامتحانية بشمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.

واكد المحافظ تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين بالأسرة والفرش والثلاجات وكل متطلبات المعيشة اليومية.