محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة 2024

اطمأنّ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، على عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بمدينة كفر الشيخ، من بينها لجنة رقم 1337 ومقرها مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات القديمة التي تضم 26 لجنة فرعية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير سُبل الراحة كافة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ وغادة النحاس مدير عام التعليم العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للغش

وأكد المحافظ أنّ امتحانات الثانوية العامة هي بوابة المستقبل للطلاب، وأنّ الدولة تهتم بتوفير الإمكانيات كافة لإنجاحها، مشددًا على توفير أجواء هادئة للطلاب لأداء الامتحانات، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات للغش، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة.

وأوضح أنّه جرى تجهيز 76 لجنة رئيسية بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 لـ25 ألفًا و275 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، في أجواء هادئة من اليوم وحتى 20 يوليو المقبل، إضافة إلى توفير الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

تكثيف حملات التعقيم

ووجّه بتكثيف حملات التعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمُعلمين والقائمين بالملاحظة، لافتًا إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

وكلّف باستمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن - الإدارة العامة للمرور - مديرية الشؤون الصحية - مرفق الإسعاف» لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أي طوارئ طوال ماراثون الثانوية العامة.