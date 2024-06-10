كاتب صحفي: مؤتمر غزة الدولي محاولة لإيقاظ الضمير العالمي تجاه حرب غزة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ عقد مؤتمر غزة الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة، يُوضح الأداة الجديدة التي تقدمها مصر إلى العالم لدعم الشعب الفلسطيني، واستخدامها من أجل فتح شريان جديد للحياة، حفاظا على مقدرات الشعب في قطاع غزة، ومواجهة عملية الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

إيقاظ الضمير العالمي من سباته العميق تجاه أحداث غزة

وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ هذا المؤتمر التي تتبناه مصر والأردن بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بمثابة محاولة لإيقاظ الضمير العالمي من سباته العميق إزاء ما يجري في غزة.

وتابع أنّ هناك مليوني فلسطيني يعاني، وأكثر من 120 ألف ضحية الأحداث في غزة ما بين شهيد ومصاب، إضافة إلى مئات الآلاف الذين يعانون ظروف إنسانية مأسوية بسبب نقص الغذاء والدواء والخدمات الحياتية.