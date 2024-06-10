مواصفات سيارة «الإنتاج الحربي» الجديدة: مداها 550 كيلو في «التفويلة»

كشف غسان قباني، رئيس مجلس إدارة شركة القطاع الخاص الشريكة لوزارة الإنتاج الحربي في مشروع تصنيع السيارة الخفيفة «كيوت qute»، عن المواصفات الفنية للسيارة الجديدة، والتي يتم العمل على تصنيعها بتعاون مع شركة هندية.

مواصفات سيارة الإنتاج الحربي الجديدة «كيوت qute»

وعدد «قباني»، في تصريحات له قبل قليل، مواصفات السيارة الجديدة كالآتي:

1- تتسع لـ4 أفراد.

2- مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة.

3- يمكنها قطع مسافة تصل لـ550 كيلومترا دون إعادة ملء وقود.

4- تعمل 250 كيلو متر بالبنزين.

5- تعمل 300 كيلو متر بالغاز الطبيعي.

6- 40 لترا سعة خزان الغاز الطبيعي في السيارة.

7- 8 لترات سعة خزان البنزين في السيارة.

8- تعمل بمحرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي.

9- تبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصانا.

10- 70 كيلومترات السرعة القصوى للسيارة الجديدة في الساعة.

11- تتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب، وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

12- المركبة حاصلة على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

13- السيارة مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقاً للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية.

14- حصلت السيارة الجديدة على شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

ومن المُقرر أن يعمل مصنع 999 الحربي على تجهيز وحدات إنتاجية للعمل على تصنيع السيارة الجديدة، خلال الفترة المقبلة.