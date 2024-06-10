«بحوث الصحراء»: تنظيم قوافل إرشادية وتوزيع تقاوي على مزارعي سيناء بالمجان

نظمت محطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد) التابعة لمركزبحوث الصحراء، قوافل إرشادية لاستعراض أصناف المحاصيل العلفية لتعظيم الإنتاجية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الأراضي الصحراوية، وذلك ضمن تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باختيار تراكيب محصولية تناسب المواد المائية والأرضية، لتلبية احتياجات مستلزمات الأعلاف في المناطق التي تعاني من محدودية الموارد المائية، وتكليفات ، والدكتورمحمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية

محافظة سيناء تأتى على رأس أولويات البحوث العلمية

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذه التكليفات تنفيذا للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (مصر 2030)، ضمن خطة المركز التي تعتمد على الجانب التطبيقى للبحوث العلمية، مؤكدًا أن محافظة سيناء تأتي على رأس أولويات البحوث العلمية بمركز بحوث الصحراء، نظرا لأنها تحتل أهمية كبرى في خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأوضح أنه تنفيذا لهذه الخطة، نظمت محطة بحوث شمال سيناء قوافل إرشادية بمنطقتين قرية التومه وقرية أبو العراج بالشيخ زويد، بحضور صالح محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، والمهندس جمعة عبد ربه مدير الإدارة الزراعية بالشيخ زويد، وإبراهيم عبد الله رئيس قرية التومة، وحسين اسبيتان رئيس قرية أبو العراج لتعريف مزارعي المنطقة ببعض المحاصيل العلفية المتميزة المقاومة للاجتهادات البيئية، كنبات البونيكام وتعريفهم بأهم الأصناف مثل (موسباسا، تنزانى) المسمى بمارد الأعلاف الخضراء، نظرا لأنه يعد بديلا للبرسيم الحجازي، وأقل منه من ناحية الاحتياجات المائية، كما أنه من النباتات المعمرة ذات القيمة الاقتصادية العالية كأحد أفضل الاعلاف.

توزيع التقاوي على المزارعين بالمجان

فيما أوضح المهندس محمد رضا رئيس محطة الشيخ زويد، أنه جرى إعداد 35 حقل إرشادي تعليمي بهذه المناطق، وتوزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته، وتوزيع 3 الآف شتلة أكاسيا التي تعد مصدر حماية وغذاء للعديد من الكائنات الحية، وذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي في شمال سيناء .