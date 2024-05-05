«بحوث الصحراء» ينظم قافلة بيطرية مجانية في واحة سيوة

نظمت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء، القافلة البيطرية الثانية في واحة سيوة للموسم الثالث على التوالي، تحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وبتكليف من رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن، وبالاشتراك مع قسم صحة الحيوان والدواجن وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة للساحل الشمالي وسيوة.

الكشف على المواشي مجانا

وقامت القافلة بالمرور على بعض قرى واحة سيوة، مثل سيوة، الشحايم، الدكرور، دهيبة، بهي الدين، المراقي، وتم الكشف الظاهري على حوالي «1400 بقرة، 130 جاموسة، 3000 أغنام وماعز»، بالإضافة إلى الدواجن والأرانب.

وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التي تظهر على المواشي، وعلاج الحالات المرضية وإعطاء الأدوية البيطرية والتحصينات اللازمة والاستشارات البيطرية والتغذية بالمجان.

المرور على القرى ذات التجمعات الحيوانية الكبيرة

كما شملت القافلة المرور على بعض القرى ذات التجمعات الحيوانية الكبيرة والمزارع المختلفة، مع المرور على حوالي 20 تجمعا كبيرا، وحوالي 120 أسرة في هذه القافلة.

وحظيت القافلة برضاء أهالي واحة سيوة والاهتمام والمتابعة الصحية البيطرية للقطعان الحيوانية بالواحة، وطالبوا باستمرار هذه القوافل البيطرية وتوفير الأدوية البيطرية في فصل الصيف، خاصة المستخدمة في مكافحة الأمراض الطفيلية التي لها تأثير سلبي كبير على صحة الحيوان.