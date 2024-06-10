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«التضامن» تنظم معسكرا تدريبيا لـ100 عضو من هيئة تدريس الجامعات ضمن «مودة»

كتب:

كريم روماني
12:16 م | الإثنين 10 يونيو 2024
وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي

نظم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، معسكرا تدريبيا لتدريب 100 عضو بهيئة التدريس في الجامعات، من 27 جامعة مصرية. 

دعم فرق المدربين داخل الجامعات

وأكدت الدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير مشروع مودة، أن التدريب يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيلا للجنة التنفيذية العليا للإشراف على تنفيذ برنامج مودة بالجامعات، لدعم فرق المدربين داخل الجامعات. 

جلسات تدريبية متخصصة 

وأضافت أن المعسكر التدريبي استمر ثلاثة أيام، تضمن 10 جلسات تدريبية متخصصة، تناولت الجانب المعرفي من التدريب، كما تناولت  الجلسات تنمية وتطوير الجوانب المهارية، لضمان تنفيذ التدريبات من خلال تنفيذ وسائل التعلم النشط، وأهم المهارات التي يحتاجها المدرب لتنفيذ تدريبات تحقق أثرا إيجابيا، وتتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة من الشباب، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية لما تم التدريب عليه خلال المعسكر.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.