«التضامن»: إطلاق المرحلة السابعة من برنامج «مودة» بالجامعات الحكومية

انطلقت، اليوم، المرحلة السابعة من تدريبات مبادرة البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» داخل 27 جامعة حكومية، إضافة إلى المرحلة الثالثة داخل 73 معهداً عالياً ومتوسّطاً، فى إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى.

ويشارك فى تنفيذ الجلسات التدريبية 774 عضو هيئة تدريس، جرى تدريبهم من قِبل برنامج مودّة على مستوى الجامعات الحكومية، كما سيجرى تنفيذ 300 تدريب على مستوى 100 معهد عال ومتوسط بإجمالى 30 ألف طالب مستفيد، من خلال 100 عضو هيئة تدريس بهذه المعاهد.

يُذكر أن برنامج «مودة» نفّذ 2166 دورة تدريبية على مستوى 11 جامعة بإجمالى 133 ألفاً و196 طالباً خلال المراحل السابقة، وتُعد المرحلة الحالية الأولى من نوعها، حيث تشهد تنفيذ التدريبات بتعميم كامل على مستوى الجامعات الحكومية، بعد انتهاء البرنامج من تدريب وإعداد شبكات من المدرّبين المتخصّصين بكل جامعة.

كما نفّذ البرنامج 1014 تدريباً داخل 80 معهداً عالياً ومتوسطاً استفاد منها 76 ألفاً و193 طالباً منذ عام 2021، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات توعوية مختلفة داخل هذه المعاهد من خلال أسر مودة الطلابية، التى استطاعت أن تنشر أهم رسائل البرنامج لـ42 ألفاً و350 طالباً.

وتستند تدريبات «مودة» إلى محتوى علمى تدريبى تم إطلاقه فى فبراير 2019، واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث تتناول التدريبات ثلاثة أبعاد أساسية؛ الاجتماعية والنفسية والدينية والصحة الإنجابية.