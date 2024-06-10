عرض ثان للنسخة المرممة من باب الشمس في سينما زاوية

أعلنت سينما زاوية في وسط البلد عن إعادة عرض فيلم باب الشمس: الرحيل والعودة للمخرج يسري نصرالله، مرة أخرى غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية، بعد عرض أول كامل العدد، للنسخة المرممة الحديثة من الفيلم.

فيلم باب الشمس إنتاج عام 2004، ومستوحى من رواية إلياس خوري الشهيرة التي تسرد وقائع المقاومة الفلسطينية على مدى نصف قرن، بين الحروب وموجات الشتات، وفي خضم حياة المخيمات غير المستقرة، تبقى المقاومة حية بفضل الحب والذاكرة الجمعية والتمسك بحلم العودة.

تفاصيل فيلم «باب الشمس»

تدور أحداث الفيلم حول المناضل الفلسطيني «يونس» وقصة حبه لزوجة «نهلة» التي تتمسك بوجودها في فلسطين بينما ينضم زوجها إلى المقاومة الفلسطينية في لبنان، بينما يتقابل الزوجان من حين إلى آخر في مغارة باب الشمس.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ريم تركي، عروة نيربية، باسل خياط، هيام عباس، حلا عمران بالإضافة إلى ميادة درويش وأحمد الأحمد، ومن إخراج يسري نصرالله.

يسري نصرالله يحضر عرض «باب الشمس» في سينما زاوية

حضر المخرج يسري نصرالله عرض فيلم «باب الشمس: الرحيل والعودة» في سينما زاوية يوم الجمعة الماضية، ورفعت السينما لافتة «كامل العدد»، وتلى عرض الفيلم مناقشة بحضور يسري نصرالله مع الجمهور، أدارها الخرج بسام مرتضى.