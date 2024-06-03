عرض فيلم باب الشمس في سينما زاوية بحضور المخرج يسري نصرالله

تستعد سينما زاوية في وسط البلد لعرض النسخة المرممة من فيلم «باب الشمس: الرحيل والعودة» للمخرج يسري نصرالله ضمن فعاليات برنامج أيام القاهرة السينمائية، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 4 مساء، ويلي عرض الفيلم مناقشة مع المخرج يسري نصرالله يديرها المخرج بسام مرتضى.

فيلم باب الشمس مأخوذ عن رواية الكاتب إلياس خوري، ويسرد الفيلم وقائع المقاومة الفلسطينية على مدى نصف قرن بين الحروب وموجات الشتات، وفي خضم حياة المخيمات غير المستقرة، تبقى المقاومة حية بفضل الحب والذاكرة الجمعية والتمسك بحلم العودة.

تفاصيل فيلم باب الشمس

تدور أحداث الفيلم حول المناضل الفلسطيني «يونس» وقصة حبه لزوجة «نهلة» التي تتمسك بوجودها في فلسطين بينما ينضم زوجها إلى المقاومة الفلسطينسة في لبنان، بينما يتقابل الزوجان من حين إلى آخر في مغارة باب الشمس.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ريم تركي، عروة نيربية، باسب خياط، هيام عباس، حلا عمران بالإضافة إلى ميادة درويش وأحمد الأحمد، ومن إخراج يسري نصرالله.

عرض الفيلم للمرة الأولى في عام 2004، وتم اختياره من قبل مجلة Time في قائمة أفضل عشرة أفلام عرضت في عام 2004، وتدور أحداث الفيلم على جزئين الأول الرحيل والذي تبلغ مدته 135 دقيقة، أما الجزء الثاني العودة فتدور أحداثه في 143 دقيقة.