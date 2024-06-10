وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي سبل تسوية الأزمة الحالية في غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى اليوم في مدينة «نيجنى نوفجورود» الروسية، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية تجمع «بريكس»، الذي يعقد يومي 10 و11 يونيو الجاري.

مباحثات مصرية روسية

وذكر المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحفي، أن جانبا كبيرا من مباحثات الوزير شكري ووزير خارجية روسيا ركز على الأزمة الحالية في قطاع غزة، وسبل تسويتها، إذ حرص شكرى على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية/ القطرية، للتوصل إلى صفقة تؤدى إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين، وادخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولاً إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

لقاء وزراء خارجية روسيا والدول العربية

ورحب وزير الخارجية بالمقترح الروسي بعقد لقاء لوزراء خارجية روسيا والدول العربية الخمس، لمناقشة سبل تسوية النزاع ورفع المعاناه عن الشعب الفلسطينى الشقيق، فضلا عن دعم المسار السياسي وإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

تقدير روسي لمصر

وأضاف السفير أبو زيد، أن شكري أعرب لنظيره الروسي عن تقدير الجانب المصري للتطورات الإيجابية التي يشهدها ملف التعاون الثنائى بين البلدين، بما في ذلك المنطقة الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا على وجه الخصوص بالخطوات التنفيذية التي اتخذت في مشروع محطة الضبعة.

وأشاد وزير الخارجية بنشاط الرئاسة الروسية الحالية لتجمع بريكس، مؤكدا اهتمام مصر البالغ بالمشاركة الفاعلة في الاجتماعات التى دعت لها الرئاسة الروسية في مسارات التجمع، من خلال مشاركة مختلف الجهات الوطنية المصرية في الاجتماعات التي عقدتها الرئاسة الروسية، على مستوى الوزراء وكبار المسئولين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين تطرقا لعدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع اتصالا بالحرب الأوكرانية، والأفكار والطروحات المختلفة المتصلة بكيفية وأسس إنهاء الصراع، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة في السودان، حيث أكد الجانبان أهمية وضرورة العمل من أجل إنهاء الصراع، والحفاظ على مقدرات ومؤسسات الدولة السودانية.

توافق مصري روسي

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى توافق الوزيرين على الحفاظ على وتيرة التشاور المكثفة، بشأن مسارات تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والروسي، واستمرار التشاور بشأن الموضوعات ذات الأولوية لتجمع بريكس، فضلا عن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.