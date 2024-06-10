«المصرية للحوم»: منتجاتنا بأسعار أقل عن السوق المحلي بنسبة تصل إلى 40%

كشف العميد محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، تفاصيل إعلان الوزارة ضخّ 150 طنا من اللحوم الطازجة يوميا بـ1500 منفذ بمناسبة اقتراب عد الأضحى.

وقال رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن في وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامييين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «نضخ يوميا نحو 98 طنا ونصل إلى 140 و150 طن لحوم طازجة وضأن وسوداني، واللحوم تقل عن أسعار السوق بـ30% إلى 40%».

وأضاف: «أسعار اللحوم السوداني 285 جنيها، واللحوم البلدي الطازج 353 جنيها، ولحوم الضأن الطازجة 360 جنيها، علاوة على الدواجن المحلية والمستوردة».

لجان للكشف على الأبقار

وتابع رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أنّ اللحوم آمنة تماما ولجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية موجودة في بلد المنشأ للكشف على الأبقار قبل شحنها إلى مصر، وفور وصولها إلى مصر يتم الكشف عليها للتأكد من سلامتها، وبعد الذبح يجري الكشف على اللحوم مرة ثالثة ثم تشحن من توشكى وسفاجا في عربات مبردة حتى تصل إلى القاهرة ليجرى الكشف عليها مرة رابعة بواسطة أطباء الشركة وأطباء من الإدارة المركزية للخدمات البيطرية».