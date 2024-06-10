أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-6-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من التراجع، بالرغم من زيادة الطلب مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما صرحت به شعبة القصابين، بالتزامن مع توافر اللحوم في عديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-6-2024، بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية، التي أشارت إلى تراجعها بنسبة 1.3% اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 و500 جنيه.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 إلى 500 جنيه.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 إلى 390 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 إلى 450 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 إلى 460 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي: 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد: 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري يتراوح بين 280 و350 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 350 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.