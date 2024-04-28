هل يوجد جزء تاسع من مسلسل الكبير أوي لـ أحمد مكي؟

حققت الأجزاء السابقة من مسلسل الكبير أوي، نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، آخرهم الجزء الثامن، الذي عرض بالسباق الرمضاني المنقضي، وبدأ الجميع يتساءل عن إمكانية وجود جزء تاسع من العمل.

الجزء التاسع من مسلسل الكبير أوي

وتواصل «الوطن» مع مصدر داخل العمل، والذي أكد أنهم لم يستقروا حتى الآن على الجزء التاسع، وستتخذ الشركة المنتجة لمسلسل الكبير أوي قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8

وكان مسلسل الكبير أوي 8 تدور أحداثه حول تعرض الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

وشارك في بطولة العمل، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، مصطفي غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حسن، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.