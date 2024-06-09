أول تعليق من أحمد العوضي على مشاركة ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني المقبل

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز في الساعات القليلة الماضية، تعاقدها رسميًا مع شركة سينرجي لبطولة مسلسل درامي فى الموسم الرمضاني المقبل 2025، وتعكف على التحضيرات الخاصة به استعدادًا لانطلاق التصوير في الفترة المقبلة.

تهنئة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وفي أول تعليق للفنان أحمد العوضي، الذي حرص على تهنئة الفنانة ياسمين عبدالعزيز على عودتها للمنافسة في الموسم الرمضاني، أوضح من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقًا على منشور الفنانة ياسمين عبدالعزيز: «هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله».

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مشاركتها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل ضرب نار، وشاركها في بطولته الفنان أحمد العوضي، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتدور أحداثه في إطار شعبي.