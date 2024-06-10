محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمدينة كفر الشيخ، من بينها لجنة رقم 10701 ومقرها معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والتي تضم 3 لجان فرعية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

توفير سُبل الراحة للطلاب

وأكد المحافظ، على توفير سُبل الراحة للطلاب، وضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، منوهًا أنّ الدولة تهتم بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها، مشددًا على توفير أجواء هادئة للطلاب وخاصةً الطلاب ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات للغش، لضمان مجهودات الطلاب المتفوقين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تجهيز 32 لجنة رئيسية للثانوية الأزهريّة بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات، حيث يؤدى 90 ألف و37 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 هذا العام، على مستوى المحافظة، في أجواء هادئة والتي بدأت فى الأول من يونيو الجاري وتنتهى 15 يوليو القادم، بالإضافة إلى توفير الاستراحات المعدة للقائمين على الامتحانات من خارج المحافظة.

تكثيف حملات التعقيم

ووجّه المحافظ، بتكثيف حملات التعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمُعلمين والقائمين بالملاحظة، لافتًا إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل لجنة ومراجعتها.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، باستمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن - الإدارة العامة للمرور - مديرية الشئون الصحية - مرفق الإسعاف»، لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أي طوارئ طوال فترة الامتحانات.