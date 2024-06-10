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أحدث ظهور للفنانة حنان ترك داخل أحد المطاعم في كاليفورنيا (صورة)

كتب:

ضحى محمد
12:43 م | الإثنين 10 يونيو 2024
حنان ترك

حنان ترك

لا تزال الفنانة حنان ترك تنشر بين الحين والآخر صورًا مع عائلتها من أجل طمأنة الجمهور عليها، خصوصًا أنّها تعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحدث ظهور لـ حنان ترك في الغربة مع أصدقائها

ونشرت الفنانة حنان ترك أحدث صورة لها بالحجاب داخل أحد المطاعم في كاليفورنيا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتحرص حنان ترك طوال الوقت على مشاركة الصور والفيديوهات مع أبنائها الخمسة، يوسف، آدم، محمد، ومريم ومنى.

آخر أعمال الفنانة حنان ترك

يعتبر آخر أعمال الفنانة حنان ترك في عام 2012، من خلال مشاركتها في فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة أحمد السقا، ضمن الأحداث، وفي العام نفسه قدمت آخر أعمالها الدرامية في الموسم الرمضاني بمسلسل «أخت تريز» للمخرج حسام الجوهري، لتعلن بعدهما اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.