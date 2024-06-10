محطات بارزة في حياة زهرة العلا.. تلميذة يوسف وهبي وأهم نجمات الزمن الجميل (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامييين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إحدى أهم نجمات زمن الفن الجميل.. محطات بارزة في حياة الفنانة زهرة العلا في ذكرى ميلادها».

إحدى أهم نجمات زمن الفن الجميل

وجاء في التقرير: «تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا التي تعتبر إحدى أهم نجمات زمن الفن الجميل، واستطاعت بموهبتها وجمالها وخفة ظلها أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب عشاق السينما، كما أنّ تألقها في التمثيل جعلها تقدم العدد من الأدوار التي تنوعت بين الدراما والكوميدي والاجتماعي حتى قدمت طوال مشوارها نحو 200 عمل فني».

وتابع التقرير: «وُلدت زهرة العلا في حي محرم بك في الإسكندرية ثم انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها الذي كان دائم الانتقال بين المحافظات المختلفة».

قدّمت 6 أفلام جرى ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

وأتمّ التقرير: «التحقت بمعهد الفنون المسرحية وحصلت على الدبلوم في عام 1954 وانضمت بعد ذلك إلى فرقة زكي طليمات، وقدّمت من خلالها مسرحيات عدة وتتلمذت على يد عميد المسرح العربي يوسف وهبي، وكونت فرقة للتمثيل وكانت تخرج أعمالها الفنية بنفسها، واشتركت في 6 أفلام جرى اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996».