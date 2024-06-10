أستاذ علاقات دولية: مؤتمر غزة سيبحث إيجاد مخرج حقيقي لإيصال المساعدات الإغاثية

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية إنَّ مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة ينعقد في توقيت دقيق وحساس في ظل حالة إنسانية كارثية يمر بها قطاع غزة، موضحا أنَّ الدولة المصرية والأردنية من أهم الدول المعنيين بالأزمة في قطاع غزة إذ أنهما يتحركان منذ اللحظة الأولى لكيفية إيجاد مخرج حقيقي لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية ورفع المعناة عن الشعب الفلسطيني.

الكثير من الدول تتضامن وتتشارك مع الرؤية المصرية الأردنية لدعم فلسطين

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية دانا مدحت، أنَّ هذا المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تمثل الجهة المؤخذ بها لإيجاد منفذ ودعم رئيسي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي، وفي ظل رؤية مشتركة للمجتمع الدولي للتضامن والتشارك مع الرؤية المصرية الأردنية ومع الأمم المتحدة في ضرورة فتح المنافذ والمعابر.

القاهرة قدمت المساعدات بنسبة تصل إلى 87%

وأشار إلى أن القاهرة قدمت من المساعدات الإنسانية والإغاثية ما يمثل 87% من المساعدات الدولية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب في غزة، مؤكّدًا أنَّ مازالت القاهرة تقدم كل الدعم من خلال الإنزال الجوي في الكثير من المناطق التي تعاني من نكبة كبيرة من عدم وصول المساعدات إليها في قطاع غزة.