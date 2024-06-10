خبير علاقات دولية: عقد مؤتمر غزة بدعوة من مصر والأردن استجابة إنسانية طارئة

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ عقد مؤتمر غزة الدولي، يأتي ضمن استجابة إنسانية طارئة بدعوة من مصر والأردن، كما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية والمملكة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل عدوان غير مسبوق، باستخدم كل أسلحة الدمار الشامل والتجويع بمنع الغذاء والدواء والكهرباء.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ مصر قدمت أكثر من 77% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما شكّل معبر رفح شريان الحياة الأساسي لهم، إضافة إلى أنّ مصر استقبلت آلاف الفسلطينيين من الجرحى للعلاج داخل المستشفيات، لافتا إلى أنّ الدور الأردني كبير تجاه القضية حيث إنّها أول دولة استقطت المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة.

وتابع: «هذا المؤتمر يعكس الدور الكبير الإنساني لكلا البلدين، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وحشد الدعم الدولي»، مؤكدا أنّ هذا المؤتمر الدولي، يأتي في توقيت مهم في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها القطاع.